Депутаты поддержали предложения о принятии в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры от застройщиков

Городская Дума на заседании 24 ноября 2021 года одобрила предложения о принятии в муниципальную собственность Нижнего Новгорода объектов инженерной инфраструктуры от застройщиков.

Так, Специализированный застройщик «АГК» безвозмездно передает в муниципальную собственность дождевую канализацию (внутриплощадочные сети к домам № 46, 47, 48) в ЖК «Бурнаковский». В дальнейшем объект будет передан на обслуживание администрации Московского района.

По инициативе ООО «Вереск» в собственность города будет передана теплотрасса, обеспечивающая теплоснабжение двух жилых дома по улицам Якорная и Конотопская. В дальнейшем объект инженерной инфраструктуры планируется передать на обслуживание в специализированную организацию – АО «Теплоэнерго».