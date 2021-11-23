Одностороннее движение ввели на местном проезде площади Сенной Фото:ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на местном проезде площади Сенной ввели одностороннее движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, изменения затронули участок дороги от площади Сенной до улицы Новосолдатской. Такое решение объяснили повышением безопасности движения транспортных средств и пропускной способности площади.

- Раньше автомобили, выезжающие на площадь со стороны улицы Тургенева и Новосолдатской и направляющиеся в сторону площади Минина и Пожарского, вынуждены были пересекать несколько рядов транспортных средств на коротком участке дороги, что приводило к задержке движения автомобилей, идущих с улицы Максима Горького, - пояснили в департаменте.

Теперь автомобили с улиц Тургенева и Новосолдатской будут направляться по улице Сеченова на улицу Большая Печерская. Перекресток этих улиц регулируется светофором, а перепробег машин по новой схеме движения составит менее 500 метров.

В департаменте также напомнили, что в соответствии с ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет за собой административный штраф или лишение водительских прав.