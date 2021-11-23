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Общество23 ноября 2021 11:32

Золотистый стафилококк нашли в мясе нижегородского производства

Производителю даны рекомендации по устранению нарушений
Мария СОРОКИНА
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Производителю даны рекомендации по устранению нарушений.

Производителю даны рекомендации по устранению нарушений.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мясо птицы, производимое в Нижегородской области, оказалось заражено опасными бактериями, сообщили в пресс-службе референтного центра регионального Россельхознадзора.

Специалисты референтного центра взяли пробы продукции. Результаты проведенного анализа показал и наличие золотистого стафилококка. Это наиболее патогенная разновидность стафилококка. В организме человека он быстро погибает, но пока находится на продуктах -выделяет опасные токсины, которые приводят к отравлению.

- Чаще всего причиной стафилококковых токсикозов является употребление молока, мяса и мясных изделий, кондитерских изделий, салатов, зараженных патогенными стафилококками, - рассказали в референтном центре.

Производителю даны рекомендации по устранению нарушений.