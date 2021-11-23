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Происшествия23 ноября 2021 10:19

47-летняя менеджер потеряла сознание и скончалась на рабочем месте в Нижегородской области

Причины ее смерти установят при помощи медэкспертизы
Мария СОРОКИНА
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Трагический случай произошел с менеджером управления по работе с казначейскими операциями из компании «ОМК-Центр Единого Сервиса», расположенной в Выксе. Как сообщили в региональной инспекции по труду, 17 ноября около семи часов вечера 47-летняя женщина находилась на рабочем месте. Неожиданно ей стало плохо. Руководитель вызвала для подчиненной скорую помощь. Прибывшие медики увидели, как работница теряет сознание и как ухудшается ее состояние. Попытки реанимировать женщину ни к чему не привели, она скончалась.

- Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование несчастного случая, устанавливает его причины. Ожидается заключение медэкпертизы о причинах смерти, - рассказали в Инспекции.

Специалистам предстоит проверить, в каких условиях трудилась работница