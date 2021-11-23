Мининский университет вошел в тройку победителей конкурса «Проектный Олимп 2021»

Мининский университет впервые принял участие во всероссийском конкурсе «Проектный Олимп 2021» и сразу занял третье место в номинации “Проекты в области бережливого управления” с проектом “Эффективный университет”. Кроме того, он вышел в финал конкурса в номинации “Управление проектами в системе высшего образования и науки”.

Таковы итоги ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью, которые подвели в Аналитическом центре при Правительстве РФ в Москве. В этом году на участие в конкурсе поступило около 200 заявок со всей страны, и Мининский университет стал единственным представителем Нижегородской области в финале конкурса.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу: Россия должна войти в топ-10 стран по уровню образования. А министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов неоднократно говорил, что достигнуть этого невозможно без повышения эффективности всей системы образования, поэтому проект особенно актуален сейчас.

- Проект мы начали реализовывать менее года назад, но уже сейчас наша экспертность в этом направлении признана на федеральном уровне, - рассказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - Идея появилась в ходе консультаций с промышленными корпорациями и совместной работы с Госкорпорацией Росатом. Эффективность внедрения новейших методик и достижение поставленных целей напрямую связаны с ментальными установками специалистов. Если специалист разделяет принципы эффективности и бережливости, то он не просто формирует культуру вокруг себя, но и сам становится мотивирован на постоянный поиск улучшений. Так мы пришли к “Эффективному университету” - воспитательно-образовательной среде, в которой будут формироваться ценности эффективности. Проект предполагает создание бережливой среды, в которой личность развивается с детского сада вплоть до высшей школы.

Суть проекта заключается в формировании и развитии у педагога навыков бережливого управления образовательным и воспитательным процессом и передачи этих навыков через поколения - от базовых детсадов и школ до университетов и работодателей. Для этого достаточно один-два образовательных цикла – 5-10 лет.

Также проект предполагает повышение эффективности и внутри университета: процессы модернизации и оптимизации проходят по 21 направлению во всех структурах вуза - от административно-хозяйственной деятельности до принятия решений. Проект стартовал в январе этого года и уже показал определенные определенные результаты сроки подготовки и выдачи студентам справок по месту требования сократились с 7 дней до одного дня, а при посещении МФЦ университета - до 5 минут.

Проект “Эффективный университет” является частью регионального проекта “Эффективный регион”, который курирует губернатор Нижегородской области. Глеб Сергеевич Никитин представил проект мининского университета Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Сергею Владиленовичу Кириенко.