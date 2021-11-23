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Происшествия23 ноября 2021 8:31

«Хендай» столкнулся с «Генезисом» у здания ГИБДД на Стрелке: один из пассажиров угодил в больницу

Авария произошла в ночь на 22 ноября
Мария СОРОКИНА
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Две иномарки столкнулись у здания ГИБДД на Стрелке в Нижнем Новгороде в ночь на 22 ноября. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД.

25-летний водитель «Хендай Солярис» со стажем 7 лет при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Генезис». В результате пострадали пассажиры «Хендая». Двое парней 21 и 22 лет отделались ушибами и небольшими ранениями, а третьего – 22-летнего молодого человека госпитализировали с переломом левого плеча.

Ранее сообщалось, что водитель «Фольксвагена» погиб в результате лобового столкновения с фурой в Сормове.