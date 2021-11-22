Парковку на улицах Малой Ямской и Грузинской запретят с 14 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улицах Малой Ямской и Грузинской в Нижнем Новгороде с 14 декабря. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать:

- с 00:00 до 06:00 по субботам на участке Малой Ямской (от улицы Маслякова до улицы Максима Горького и от улицы Красносельской до её дублёра);

- с 00:00 до 06:00 по вторникам на участке Грузинской (от улицы Большой Покровской до Университетского переулка).

ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

– Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега, – пояснили в департаменте. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.