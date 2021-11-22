Одностороннее движение ввели на улице Суетинской в Нижнем Новгороде. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Одностороннее движение транспорта ввели на улице Суетинской в Нижнем Новгороде, как и на участке набережной Федоровского. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Теперь заехать на улицу Суетинскую, по словам специалистов, можно только с улицы Гоголя. Далее через набережную Федоровского выехать на Урожайный переулок. Движение по нему останется двусторонним.

– Одностороннее движение на набережной позволит снизить количество аварийных и конфликтных ситуаций на дороге, – подчеркнули в департаменте. – Кроме того, в целях увеличения пропускной способности на участках улицы Суетинской и набережной Федоровского будет введён запрет на остановку и парковку транспортных средств.

Ранее мы рассказывали, что прохожие уже заметили новый дорожный знак на Федоровского.

– При этом на некоторых участках улиц парковка будет ограничена только по вторникам с 00:00 до 06:00 для беспрепятственного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега, – добавили в ведомстве. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.