Центр новых возможностей появился в Дзержинске

18 ноября в здании спортивной школы олимпийского резерва «Город спорта» открылся Центр новых возможностей общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан», где будут проходить занятия по паралимпийским видам спорта и адаптивной физкультуре для людей с инвалидностью. В мероприятии приняли участие глава города Дзержинска Иван Носков, друзья и партнеры организации «ПараПлан».

«Одним из приоритетных направлений развития города является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. «ПараПлан» – именно такая организация, она работает в Дзержинске уже почти шесть лет, ребята ведут активную работу в городе и помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Открытие Центра новых возможностей было давней мечтой ребят. Мы продолжим оказывать поддержку организации, в ближайшее время будет приобретено дополнительное оборудование для Центра. Поздравляю с долгожданным открытием и желаю только успехов!» - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Центр новых возможностей в Дзержинске включает в себя помещение, адаптированное для проведения спортивных тренировок и занятий адаптивной физической культурой на тренажерах, а также кабинет для приёма посетителей и консультаций по вопросам социальной реабилитации. Среди возможностей для посетителей – системные занятия на брусьях и тренажере Юлина для общей физической подготовки, тренировки по бочче, настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу, дартсу и настольным играм. По словам инструктора по адаптивной физической культуре Центра Владимира Гайдукова, занятия уже начались, и в настоящее время их посещают более 20 человек.

«ПараПлан» – это одна большая семья, и сегодня у нас наконец появился свой дом, двери которого открыты абсолютно для всех. С каждым человеком будет, прежде всего, знакомиться наш специалист по социальной реабилитации, затем – инструктор по адаптивной физической культуре: все-таки это люди с инвалидностью, у которых есть определенные особенности, и мы должны о них знать. И только после этого человек сможет приступить к спортивным занятиям, - рассказал руководитель ООИК «ПараПлан» Михаил Четвертаков. – Хотелось бы поблагодарить администрацию города и Ивана Николаевича за поддержку наших проектов и помощь в открытии Центра. А всем нашим участникам пожелать больших достижений и побед! И если вы давно хотели попробовать себя в спорте, но не знали, как и где это сделать, мы вам обязательно поможем».

В планах у организации – адаптация новых спортивных помещений, увеличение количества участников, тренажеров и спортивных направлений, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Подарком и главным призом для лучших участников Центра – победителей соревнований, активных участников фестивалей – станет поездка в Кишинёв на Международный фестиваль спорта «TAUR de AUR» в мае 2022 года.

Напомним, проект Центра новых возможностей реализуется при поддержке администрации города Дзержинска на средства гранта, выигранного общественной организацией инвалидов-колясочников «ПараПлан» от Фонда Потанина в 2021 году.

Справка:

Центр новых возможностей располагается в здании СШОР «Город спорта» по адресу: ул. Урицкого, д. 3 и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Телефон для связи: +7 (930) 715-03-78.