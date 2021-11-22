Отопление и свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 22 ноября

Отопление и электроэнергию частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 22 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Ленинском районе электроснабжение будет остановлено с 9 до 16 часов по адресу Глеба Успенского, д.2.

В Сормовском районе жители пяти домов останутся без отопления. С 9 до 14 часов тепло не будет поступать в квартиры домов №№ 4 и 21 по бульвару Юбилейному и домов №№ 2,4,20 по улице Энгельса.

Отключения связаны с плановыми работами на объектах жилищно-коммунального хозяйства.