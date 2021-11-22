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Общество22 ноября 2021 5:52

Отопление и свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 22 ноября

Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Отопление и электроэнергию частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 22 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Ленинском районе электроснабжение будет остановлено с 9 до 16 часов по адресу Глеба Успенского, д.2.

В Сормовском районе жители пяти домов останутся без отопления. С 9 до 14 часов тепло не будет поступать в квартиры домов №№ 4 и 21 по бульвару Юбилейному и домов №№ 2,4,20 по улице Энгельса.

Отключения связаны с плановыми работами на объектах жилищно-коммунального хозяйства.