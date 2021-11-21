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Общество21 ноября 2021 17:21

Новые правила движения действуют на набережной Федоровского

В частности, ограничена скорость движения авто
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Новые правила движения действуют на набережной Федоровского

Новые правила движения действуют на набережной Федоровского

Фото: СОЦСЕТИ

Новые правила дорожного движения стали действовать на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. К примеру, скорость движения автомобилей теперь ограничена до 30 километров в час. Этими сведениями нижегородцы поделились в социальных сетях, сопроводив новость фотографией: на ней запечатлён новый дорожный знак на Федоровского.

– Вместе с благоустройством на набережную Федоровского пришли и новые правила, – обозначил автор поста.

Новые правила следующие: допустимая скорость движения машин ограничена до 30 километров в час, разрешено только одностороннее движение (заехать теперь можно только с улицы Гоголя), а также запрещены парковка или остановка машин.

К слову, некоторые комментаторы оказались рады одному из нововведений:

– Хоть где-то в городе начали вводить ограничение в 30 километров, – высказался нижегородец.