Новые правила движения действуют на набережной Федоровского
Фото: СОЦСЕТИ
Новые правила дорожного движения стали действовать на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. К примеру, скорость движения автомобилей теперь ограничена до 30 километров в час. Этими сведениями нижегородцы поделились в социальных сетях, сопроводив новость фотографией: на ней запечатлён новый дорожный знак на Федоровского.
– Вместе с благоустройством на набережную Федоровского пришли и новые правила, – обозначил автор поста.
Новые правила следующие: допустимая скорость движения машин ограничена до 30 километров в час, разрешено только одностороннее движение (заехать теперь можно только с улицы Гоголя), а также запрещены парковка или остановка машин.
К слову, некоторые комментаторы оказались рады одному из нововведений:
– Хоть где-то в городе начали вводить ограничение в 30 километров, – высказался нижегородец.