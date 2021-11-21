Новые правила движения действуют на набережной Федоровского Фото: СОЦСЕТИ

Новые правила дорожного движения стали действовать на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. К примеру, скорость движения автомобилей теперь ограничена до 30 километров в час. Этими сведениями нижегородцы поделились в социальных сетях, сопроводив новость фотографией: на ней запечатлён новый дорожный знак на Федоровского.

– Вместе с благоустройством на набережную Федоровского пришли и новые правила, – обозначил автор поста.

Новые правила следующие: допустимая скорость движения машин ограничена до 30 километров в час, разрешено только одностороннее движение (заехать теперь можно только с улицы Гоголя), а также запрещены парковка или остановка машин.

К слову, некоторые комментаторы оказались рады одному из нововведений:

– Хоть где-то в городе начали вводить ограничение в 30 километров, – высказался нижегородец.