Автобусные остановки чистят от снега в Канавинском районе

Остановки общественного транспорта и тротуары чистят от снега в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Кроме того, как отметили в администрации района, рабочие откачивают талые воды, образовавшиеся после снегопадов.

– Талые воды откачивают на Московском шоссе. Очистка и обработка противогололёдными материалами пешеходных переходов и остановок проходит на площади Революции, улицах Гороховецкой, Ухтомского, Путейской, Движенцев и Московском шоссе, – рассказали представители администрации Канавина. – Прометание и очистка тротуаров – на улицах Советской, Керченской, Марата, Карла Маркса, Движенцев, Гороховецкой и в Лесном городке.

Также, по их словам, от снега чистят Мещерский бульвар, улицы Айвазовского, Вязниковской, Карла Маркса, Сергея Есенина, Сергея Акимова и другие.

Прошедшей ночью снег убрали с Волжской набережной, в Лесном городке, на Мещерском бульваре, с улицы Пролетарской и других территорий.

– В зависимости от погодных условий в течение дня при необходимости изменения в количестве задействованных в уборке людей и техники будут происходить в рабочем режиме, – резюмировали в администрации Канавина.