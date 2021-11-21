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Происшествия21 ноября 2021 7:52

Автомобиль загорелся на улице Героев Космоса в Сормове 20 ноября

Пострадавших при инциденте нет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Автомобиль загорелся на улице Героев Космоса в Сормове 20 ноября. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Автомобиль загорелся на улице Героев Космоса в Сормове 20 ноября. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Легковой автомобиль загорелся на улице Героев Космоса в Сормовском районе Нижнего Новгорода вчера, 20 ноября, поздним вечером. Пострадавших при инциденте нет. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании машины поступило в дежурную часть в 21:42. Автомобиль находился у дома №42 по улице Героев Космоса. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара 1.

Открытое горение на площади три квадратных метра удалось ликвидировать уже к 21:55. Причины пожара официальными источниками названы не были.

– В тушении пожара и ликвидации его последствий принимали участие 2 единицы техники и 7 человек личного состава, – добавили в МЧС.