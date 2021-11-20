Проект ЖК с детским садом и школой у Карповской церкви отправили на доработку

Проект жилого комплекса в районе Карповской церкви в Нижнем Новгороде рассмотрели на Архитектурном совете при региональном Минграде в ходе заседания еще 28 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Новый жилой комплекс построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода, у Карповской церкви. Инвестором выступит ООО «Стэком», а сам проект разработала «Интраград». В границах улиц Шекспира, Героя Попова и Суздальской появится не только новый ЖК, но и детский сад на 189 мест, а также рассчитанная на 289 учеников школа.

В ходе заседания архитекторы говорили о невнятности застройки, необходимости соблюдения разрывов между парковками и жилыми зданиями, об обеспеченности социальными объектами, отсутствии спортивной зоны, изменениях планировочной структуры по сравнению с первоначальным вариантом. Также они обсудили плотность застройки и ограничение по этажности. Эксперты указали на отсутствие предложений по вписанию жилового комплекса в существующую окружающую застройку.

Однако, несмотря на все замечания, представленную композицию по посадке зданий приняли за основу для дальнейшего проектирования с учетом проработки всех перечисленных замечаний.

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