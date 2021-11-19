Нижегородская мэрия задолжала поставщикам питания для детсадов порядка 69 млн рублей

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (далее МП «ЕЦМЗ» - прим.) задолжало поставщикам продуктов питания для детских садов в Нижнем Новгороде порядка 69 миллионов рублей. Об этом сообщает городская администрация.

Задолженность возникла вследствие того, что из-за антиковидных ограничений в 2020 году на предприятиях не было полной загрузки, а ещё сказался и рост цент на продукты. При этом продукты для питания в дошкольные образовательные учреждения поставлялись каждый день и в большом объеме.

Сейчас известно, что со всеми поставщиками составлен график погашения задолженности, который МП «ЕЦМЗ» исправно соблюдает. Например, только за период с августа по ноябрь ООО «ТД «Шахунское молоко» выплатили почти 40 миллионов рублей.

Кстати, представления прокуратуры в адрес мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева о деятельности МП «ЕЦМЗ» пока что не поступало.

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