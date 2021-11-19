Сергей Кириенко оценил ход работ на объектах кластера «Арзамас-Дивеево-Саров»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область посетил объекты кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход работ совместно с ним оценили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Так, в закрытом городе Саров руководители побывали на стройплощадке детской поликлиники ФМБА и на территории Свято-Успенской Саровской пустыни, где рабочие восстанавливают храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и другие монастырские здания.
В Дивеево состоялся осмотр территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, а в Арзамасе гости посетили Воскресенский кафедральный собор и осмотрели Соборную площадь города.
Напомним, что приоритетными задачами проекта по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.
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