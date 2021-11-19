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Общество19 ноября 2021 10:31

После введения новой транспортной схемы пассажиропоток нижегородского метро вырастет в 2,5 раза

Сейчас на долю метро приходится всего 12-14% пассажиропотока
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Введение новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде позволит увеличить пассажиропоток метрополитена в 2,5 раза. Об этом заявил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.

- В планах правительства и администрации провести модернизацию транспортной системы, где метрополитену должна отводиться одна из ключевых ролей. Если сегодня мы имеем 12-14% от общего пассажиропотока, то при новой транспортной схеме этот показатель должен вырасти в 2,5 раза и составить до 30% от общего потока пассажироперевозок, - отметил Олег Яушев.

Также он напомнил о планах по строительству в Нижнем Новгороде четырех станций метро – «Оперный театр», «Сенная», «Варя» и «Сормовская». С их введением пассажиропоток нижегородской подземки, как подсчитали эксперты, вырастет на 50%. То есть если средний пассажиропоток в день составляет около 100 тысяч человек, то с введением новых станций метро эта цифра вырастет до 150 тысяч.

Ранее сообщалось, что новую транспортную схему начнут внедрять в Нижнем Новгороде летом 2022 года, и большая роль в ней будет отведена электротранспорту.