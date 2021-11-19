27 единиц спецтехники задействуют в уборке снега на железной дороге в Нижегородской области

Зимой на железной дороге в Нижегородской области будет работать 27 единиц спецтехники. Их задействуют в уборке снега и льда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

В настоящее время подготовка снегоуборочных машин завершена, вся техника базируется на крупнейших железнодорожных станциях региона.

От выпавшего снега пути будут расчищать 15 снегоуборочных машин, 8 снегоочистителей, 1 струг-снегоочиститель, 3 путевые очистительные машины, оборудованные специальными щетками.

Напомним, что предстоящая зима в Нижнем Новгороде и в целом по области ожидается в пределах климатической нормы.

Непосредственно в три календарных месяца зимы выпадает 120-150 миллиметров осадков. Однако снежный покров в нашем регионе устанавливается от двух до пяти раз, поэтому нет уверенности, что выпавший снег не растает и сохранится в зиму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!