Депутаты ознакомились с результатами оценки эффективности использования имущества муниципальными учреждениями Нижнего Новгорода

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 18 ноября 2021 года ознакомилась с результатами оценки эффективности использования имущества города муниципальными учреждениями Нижнего Новгорода. Напомним, порядок расчета показателей эффективности был утвержден городской Думой в 2020 году.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, 600 муниципальных учреждений направили отчеты за 2020 год. В течение этого года по ним была проведена работа по сверке данных и проверена правильность вычислений.

В итоге были получены следующие результаты оценки: высокий уровень эффективности получили 525 учреждений, удовлетворительный – 57, низкий – 18. Неудовлетворительный уровень не получило ни одно учреждение.

Светлана Помпаева подчеркнула, что все выводы комитета по основным нарушениям в использовании муниципального имущества были доведены до сведения директоров учреждений и руководителей отраслевых органов администрации города. Результаты оценки были учтены при формировании плана проверок комитета на 2022 год.

По просьбе депутатов председатель КУГИ привела примеры основных видов выявленных нарушений, послуживших причиной для низких оценок. Это значительное количество объектов движимого имущества в нерабочем состоянии, которые хранятся на складах и не списываются с баланса. Также часто встречается несоответствие технических характеристик земельных участков и объектов инженерной инфраструктуры указанным в документации.

Светлана Помпаева рассказала, что одним из результатов проведенной оценки стало создание на информационном портале КУГИ «доски объявлений», на которой муниципальное учреждение может сообщить о неиспользуемом движимом имуществе, а другое учреждение может обратиться с просьбой о его передаче.

Депутаты также поинтересовались, какие меры были применены в отношении руководителей муниципальных учреждений, получивших низкие оценки, а также посоветовали изучить опыт анализа эффективности использования имущества в других городах.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин обратил внимание, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом количество учреждений с низким уровнем эффективности сократилось почти в два раза – с 34 до 18. «Подготовьте сравнительную таблицу по динамике конкретных учреждений, чтобы мы понимали, есть ли результат от проведенной работы. Те учреждения, которые были признаны с низким уровнем эффективности или удовлетворительным, исправились на следующий год, сделали работу над ошибками или остались в этой же позиции?» – поинтересовался Кирилл Лазорин.

Также постоянная комиссия попросила предоставить перечень 18 муниципальных учреждений, получивших низкий уровень эффективности.