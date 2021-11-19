Нижний Новгород планирует передать в областную собственность земельный участок под строительство школы в ЖК «Торпедо»

Земельный участок на улице Пилотов в Автозаводском районе будет передан в областную собственность под строительство школы в микрорайоне «Торпедо». Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 18 ноября 2021 года.

Как сообщила депутатам председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, в перечень муниципального имущества, которое администрация города вправе передавать по договору безвозмездного пользования, предлагается включить семь нежилых зданий общей площадью 4860,9 кв. м, расположенные по адресу улица Пилотов, 21. В дальнейшем земельный участок под объектами будет передан в государственную собственность Нижегородской области под строительство общеобразовательной школы в ЖК «Торпедо».

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Татьяна Гераськина пояснила, что в соответствии с проектом планировки территории на данном земельном участке предусмотрена школа на 1100 мест. По ее словам, заявку в Минпросвещения РФ на получение федеральной субсидии на строительство школы по концессии планируется направить в третью волну отбора. Она подчеркнула, что основное условие для предоставления субсидии – оформление земельного участка в областную собственность и освобождение его от прав третьих лиц.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин напомнил коллегам, что на улице Пилотов располагается производственная база МП «Ремонт и эксплуатация дорог». «Мы на одном из прошлых заседаний комиссии обсудили вопрос о том, что из собственности субъекта РФ будет принята в собственность муниципалитета еще одна база на границе Ленинского и Автозаводского районов, рядом со станцией метро «Пролетарская». Муниципальное предприятие «РЭД» будет перемещено на эту базу, а освободившиеся площади будут переданы в собственность субъекта для строительства школы, в которой будут учиться дети, проживающие в большом строящемся микрорайоне «Торпедо», – напомнил председатель постоянной комиссии и попросил коллег поддержать данный вопрос.