Дни Венгрии пройдут в Нижнем Новгороде 2-4 декабря. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дни Венгрии состоятся в Нижнем Новгороде 2-4 декабря. Мероприятие приурочено к юбилею приволжской столицы, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В эти дни Нижний Новгород посетит делегация, в состав которой войдут представители посольства Венгрии, деятели культуры и искусства. В рамках празднования пройдет несколько культурных мероприятий.

2 декабря в Кремлевском концертном зале состоится концерт Екатерины Анохиной, которая исполнит на цимбалах произведения венгерских и австро-венгерских композиторов Ференца Листа, Белы Бартока, Золтана Кодая, Дьёрдя Кутага и других.

Для студентов НГЛУ им. Добролюбова прочитает лекцию директор венгерского культурного центра посольства Венгрии в России Шандор Козлов, также в стенах вуза будет организована выставка плакатов венгерских фраз.

В ресторане «Балканский дворик» состоится «Венгерский ужин» с кулинарными мастер-классами от венгерского шеф-повара по приготовлению национальных блюд.

Посетить мероприятия можно только при наличии мультипасса или QR-кода, который необходимо предъявлять вместе с удостоверением личности. Данные требования не распространяются на несовершеннолетних.