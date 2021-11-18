Ночную парковку на улицах Пролетарской и Берёзовской запретят с 10 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановку и парковку транспортных средств на улицах Берёзовской и Пролетарской в Нижнем Новгороде запретят с 10 декабря, чтобы обеспечить качественную уборку снега и беспрепятственное движение машин. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.

А именно запрет на парковку будет действовать на участке Пролетарской от улицы Сергея Акимова до улицы Карла Маркса с 00:00 до 06:00 по средам.

И на участке Берёзовской напротив дома № 94 с 00:00 до 07:00 по вторникам и пятницам.

ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

– Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента рекомендуют нижегородцам быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.