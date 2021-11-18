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Общество18 ноября 2021 11:14

Ярмарка продовольствия пройдёт в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября

Нижегородцы смогут купить прямо от производителя мясо, молоко, рыбу, овощи и другие продукты
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Ярмарка продовольствия пройдёт на Нижегородской ярмарке 19 и 20 ноября. Её проведение приурочили к областному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

– Продовольственные ярмарки являются эффективным драйвером развития пищевого рынка, задают тренды и стимулируют рост производства, – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. – Они позволяют местным производителям презентовать и реализовать свою продукцию, а покупателям предоставляют большой выбор продуктов питания, которые они смогут приобрести напрямую от производителя, минуя посредников.

Посетители ярмарки смогут купить сыры, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные и мясные продукты, мёд, рыбу и соления. Кроме того, их вниманию предложат изделия художественных промыслов и прочие товары народного потребления.

Уличная палатка ярмарки продовольствия будет работать с 10:00 до 18:00.