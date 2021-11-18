Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 18 ноября

Горячую воду и электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 18 ноября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Московский район:

С 08:00 до 17:00 свет отключили в домах № 32,42,48 по проспекту Героев.

Советский район:

С 10:00 до 16:00 горячей воды не будет в доме № 44 по улице 1-й Оранжерейной.

Подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. Вчера отключили горячую и холодную воду в некоторых домах Советского и Нижегородского районов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!