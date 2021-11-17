Главный тренер "Торпедо" оценил игру с "Салаватом Юлаевым" Фото: ХК "Торпедо"

Главный тренер нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Дэвид Немировски и капитан команды Зият Пайгин оценили прошедшую игру с уфимским "Саватом Юлаевым". К сожалению, "Торпедо" уступил противнику со счётом 0:2.

– Очень приятно было снова увидеть на трибунах болельщиков, – сказал Дэвид Немировски. – Очень жаль, что мы не смогли порадовать их голами. В целом по игре мы действовали неплохо, моменты у нас были. Но когда ты не можешь забить, сложно выиграть матч. Нужно было использовать те моменты, которые были. Однако вратарь соперника выручил их в некоторых моментах. В остальном, повторюсь, мы хорошо двигались и играли. Соперник ждал своих моментов на контратаках, а мы не могли найти шансов в добивании, в реализации. Это был не наш день.

Зият Пайгин согласился, что нижегородские хоккеисты упустили удачные возможности забить гол, а их соперник сумел воспользоваться нужным "моментом".

– У нас было больше опасных ситуаций, но нужно забивать, быть более ответственными впереди и злыми на чужом "пятаке". Большинство соперника, индивидуальное мастерство отдельных игроков и ряд наших ошибок привели к такому результату, – признал капитан "Торпедо". – А нам не хватает агрессии. Два раза в первом периоде не забили фактически в пустые ворота… Забей мы в этих моментах, и всё могло сложиться как угодно.

Капитан команды также подчеркнул, что не считает проигрыш связанным с паузой и отсутствием игр. По его словам, многие из состава "Торпедо" уезжали в сборные и тренировались там.

– Будем исправлять сегодняшние ошибки и двигаться дальше, – заключил Зият Пайгин.

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