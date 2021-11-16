На улице Евгения Никонова в Нижнем Новгороде ограничат парковку с 8 декабря Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 8 декабря ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения коснутся двух участков улицы Евгения Никонова от улицы 50-летия Победы до улицы Страж Революции справа по ходу движения транспорта. Кроме того, на противоположной стороне участка улицы от улицы 50-летия Победы до улицы Страж Революции вводится ограничение парковки грузовых автомобилей. Ограничения вводятся по вторникам и пятницам с 00.00 до 7.00.

- Изменения в организации дорожного движения на этих участках необходимы для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта, - пояснили в департаменте.

Для автомобилей, водители которых будут нарушать требования дорожных знаков, предусмотрено перемещение на охраняемую стоянку.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.

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