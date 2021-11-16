Новое оборудование на сумму более 2 млн рублей получила Нижегородская областная больница имени Семашко

В отделение реабилитации Нижегородской больницы имени Н.А. Семашко поступило новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в медучереждение поступил еще один современный аппарат, который купили в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Отделение для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы на 30 коек открыли в октябре 2020 года. Тогда для отделения реабилитации закупили более 200 единиц высокотехнологичного оборудования.

- В отделении уже прошло лечение более 520 человек из различных районов региона. Итоги первого года работы подтверждают востребованность и важность этого направления медицинской помощи, - уточнил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что новые медицинские услуги в центре доступны всем жителям Нижегородской области, которые нуждаются в реабилитации после перенесенного ишемического и геморрагического инсульта.

Напомним, на создание отделения реабилитации было выделено около 25 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение». 5,8 млн рублей составили расходы областного бюджета, а закупка более 200 единиц оборудования велась на 19 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут около 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб.