Свет отключат на 15 улицах Нижнего Новгорода 16 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 улиц в Нижнем Новгороде будут отключены от электроснабжения сегодня, 16 ноября. Отключения запланированы в Канавинском и Приокском районах, сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В частности, В Приокском районе без света останутся жильцы улиц 30 лет Октября, Воронежской, Кулебакской, Салтыкова-Щедрина, Туранской, Лукояновской, Шахунской и Смежной.

В Кангавинском районе отключения электроэнергии ожидаются на улицах Н. Данченко, Красина, Тамбовской, Калужской, Спортивной, Артемовской и Зеленодольской.

Света не будет почти целый день, с 9 до 17 часов. В это время будут проводиться плановые работы на объектах ЖКХ.