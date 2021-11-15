Дорогу Уразовка - Каменка - Мамешево отремонтировали в Нижегородской области за 47 млн рублей Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок протяженностью 5 км на дороге Уразовка - Каменка - Мамешево отремонтировали в Нижегородской области. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Все работы на участке выполнены еще в октябре, когда температурный режим, согласно нормативам, позволял укладывать горячие асфальтобетонные смеси. В ноябре специалисты проверили дорогу, провели тестирование состава дорожного покрытия в лаборатории ГУАД, - сообщил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Он также отметил, что данная дорога соединяет сразу шесть населенных пунктов с селом Уразовка. Стоимость ремонта составила 47 млн рублей.

Всего в 2021 году в Краснооктябрьском районе отремонтировали 14,4 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», для этого выделили 105,5 млн рублей.

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