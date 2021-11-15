Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев сохранять оптимизм при COVID-19. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев сохранять оптимизм при COVID-19. По его мнению, большое значение имеет правильный настрой на «жизнь без негатива, с добрыми мыслями и добрыми делами».

- Научно доказано, что позитивный настрой жизни увеличивает ее продолжительность. Наиболее вероятная гипотеза, объясняющая этот феномен, это умение управлять стрессом, который, в соответствии с сериями независимых исследований, как раз и наносит вред здоровью. Конечно, в медицине нет таблетки для «оптимизма». Но эта таблетка мы сами и наши мысли. А после мыслей идут дела, - написал министр.

В связи с этим он привел пример нижегородской клинической больницы №28, где выздоравливающие пациенты занимаются дыхательной гимнастикой, от которой у них повышается настроение.