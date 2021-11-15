Сильная метель и гололедица ожидаются в Нижегородской области 15 ноября

В Нижнем Новгороде 15 ноября ожидается метель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильная метель обрушится на Нижний Новгород и область в ближайшие 1-3 часа. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС России.

15 ноября синоптики прогнозируют усиление северного ветра до 13-18 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Такая ситуация сохранится до конца дня, предупреждают метеорологи.

Специалисты МЧС рекомендуют в условиях снегопада ограничить использование автотранспорта, а при возможности и вовсе отказаться от поездок по городу. Во время езды на машине соблюдайте дистанцию, выбирайте скорость по погодным условиям и избегайте резких торможений.

Сегодня в Нижнем Новгороде -2 градуса, а к вечеру ожидается резкое похолодание до -6, а ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.