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Общество15 ноября 2021 5:25

Сильная метель и гололедица ожидаются в Нижегородской области 15 ноября

Непогода обрушится на регион в ближайшие часы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В Нижнем Новгороде 15 ноября ожидается метель.

В Нижнем Новгороде 15 ноября ожидается метель.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильная метель обрушится на Нижний Новгород и область в ближайшие 1-3 часа. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС России.

15 ноября синоптики прогнозируют усиление северного ветра до 13-18 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Такая ситуация сохранится до конца дня, предупреждают метеорологи.

Специалисты МЧС рекомендуют в условиях снегопада ограничить использование автотранспорта, а при возможности и вовсе отказаться от поездок по городу. Во время езды на машине соблюдайте дистанцию, выбирайте скорость по погодным условиям и избегайте резких торможений.

Сегодня в Нижнем Новгороде -2 градуса, а к вечеру ожидается резкое похолодание до -6, а ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.