Нижегородские дорожные службы готовы к предстоящему снегопаду. Об этом заявил мэр областного центра Юрий Шалабаев. Снегопад прогнозируется сегодня вечером и в ночь с 14 на 15 ноября.
– Дороги обрабатываются противогололедными материалами, часть тротуаров уже обработана. Постепенно увеличиваем долю реагентов и соли, тем самым уменьшая использование песко-соляной смеси, – подчеркнул глава города. – Противогололедный реагент нетоксичен, не образует опасных соединений, не увеличивает экологическую нагрузку на окружающую природную среду. В отличие от песка, весной реагент не создает пыльных бурь.
Мэр Нижнего Новгорода также напомнил, что всё зависит не только от дорожных служб, но и от самих жителей. Он настоятельно просит не оставлять машины в неположенных местах, где они мешали бы технике убирать снег.
– По возможности пользуйтесь общественным транспортом. Конечно, для автомобилистов важно ещё своевременно позаботиться о смене летней резины на зимнюю, – отметил Юрий Шалабаев. – Давайте вместе справимся с этим первым вызовом зимы.
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