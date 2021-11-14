Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Кулебаках. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина погиб при пожаре, случившемся в многоквартирном доме в городе Кулебаки Нижегородской области сегодня, 14 ноября. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:16. Сотрудники служб экстренного реагирование незамедлительно выехали по адресу: Кулебаки, улица Адмирала Макарова, дом 4, квартира 10.

Пожар на площади десять квадратных метров был ликвидирован к 10:40. Из дома эвакуировали десять человек, включая двоих детей.

– На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, его личность ещё не установлена, – рассказали в МЧС. – В настоящее время наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.

Также отмечено, что в тушении огня участвовали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

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