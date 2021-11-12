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Общество12 ноября 2021 21:00

14 литров крови сдали добровольцы в Московском районе Нижнего Новгорода в рамках донорской акции

Перед процедурой донор обязательно должен пройти медицинское обследование
Екатерина КУРГУЗОВА
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Представители бюджетных учреждений и сотрудники администрации Московского района сдали 14 литров крови в рамках донорской акции. Об этом сообщает администрация Московского района.

По словам главы района Владимира Кропотина, коллектив администрации является постоянным участником безвозмездной донации.

- Три-четыре раза в год наши сотрудники сдают кровь на базе передвижного мобильного комплекса регионального центра крови им.Н.Я.Климовой. В этот раз после прохождения полного обследования в акции приняли участие более 30 добровольцев, а это значит, что региональные запасы донорской крови пополнились почти на 14 литров, - сообщил Владимир Кропотин.

Донором крови может стать каждый, главное – быть здоровым взрослым человеком. Сдать можно как цельную кровь, так и её компоненты. Перед процедурой донор обязательно должен пройти медицинское обследование, при отсутствии противопоказаний он допускается к сдаче крови.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Нижнем Новгороде впервые стартовал проект «Лидеры донорского движения», инициаторами которого выступила городская администрация и областной центр крови им.Н.Я.Климовой.