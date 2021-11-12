Умер уроженец Нижнего Новгорода, академик РАН Евгений Чазов

Ушел из жизни уроженец Нижнего Новгорода, академик РАН, выдающийся врач и организатор здравоохранения Евгений Чазов. Ему было 92 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Евгений Чазов родился в 1929 году в Нижнем Новгороде. Закончил Киевский медицинский институт, много лет работал в Институте терапии. В 1996 году руководил Кардиологическим центром и участвовал в операции на сердце президента Бориса Ельцина. В 1968–1986 годах Чазов был заместителем министра, а в 1987–1990 годах — министром здравоохранения СССР. В 1985 году Евгений Чазов получил Нобелевскую премию мира от имени движения «Врачи за предотвращение ядерной войны»

Соболезнования в связи с утратой выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- С именем Евгения Ивановича связана целая эпоха в истории советской и российской медицины. Для нас важно, что он родился в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что свой путь в науку Евгений Чазов начал в других регионах страны, основы его личности были заложены именно на берегах Волги, - отметил Глеб Никитин.

Он также добавил, что для медицинского сообщества Нижегородской области Евгениц Иванович Чазов всегда был знаковой фигурой. В те годы, когда он руководил советской медициной, в регионе создавались крупные профильные медицинские центры, осваивались инновационные медицинские технологии.

- Память о Евгении Чазове останется в истории региона, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.