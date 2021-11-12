В Дзержинске подведены промежуточные итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы

За 10 месяцев 2021 года в ЕДДС города Дзержинска поступило порядка 7,5 тысяч обращений граждан по «Системе 112». Всего службами экстренного реагирования отработано более 117 тысяч карточек информационного обмена.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Дзержинск функционирует в круглосуточном режиме. Штатная численность персонала составляет 20 человек. Ежесуточно на дежурство заступают 3 человека.

«Единая дежурно-диспетчерская служба является важным элементом государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Без современной системы сбора данных обо всех происшествиях и оперативной работы с этими данными невозможно говорить о безопасности населения современных городов. Сотрудники ЕДДС Дзержинска выполняют огромный объем ежедневной работы, которая крайне важна для современного городского мониторинга. Именно ЕДДС – первый рубеж нашей защиты в случае непредвиденных обстоятельств любого масштаба. Дзержинская ЕДДС из года в год демонстрирует четкую работу без нареканий», - сказал глава города Иван Носков.

Дзержинск является пилотным городом, где согласно постановлению Правительства Нижегородской области введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В рамках комплекса на базе ЕДДС Дзержинска осуществляется контроль за 10 объектами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и 7 «Рубежей» на автомобильных дорогах. Всего это 59 современных камер, данные с которых доступны для сотрудников ЕДДС в круглосуточном режиме.

На 3-х автоматизированных рабочих местах Единой дежурно-диспетчерской службы установлена «Система-112», позволяющая дежурным осуществлять своевременный прием сообщений, своевременное принятие решение по происшествиям и аварийным ситуациям, реагирование на них, а также мониторинг и анализ реагирования экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб на происшествия, аварийные и чрезвычайные ситуации.

«Подводя первые итоги работы за 2021 год, можно сделать вывод, что, несмотря на сложившуюся непростую обстановку на территории городского округа, которая характеризовалась рядом обстоятельств, связанных с системой отопления, экологией и пожароопасным периодом, Единая дежурно-диспетчерская служба города с поставленными задачами справилась. Чрезвычайных ситуаций на территории округа не произошло», - отметила начальник ЕДДС по г.о.г. Дзержинск Ольга Волкова.

В ежесуточном режиме дежурными ЕДДС в течение всего года была организована работа по корректировке паспортов безопасности территории городского округа, населенных пунктов, потенциально опасных и социально значимых объектов. Всего было разработано 225 паспортов.

Напомним, Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Дзержинск создана в 2010 году для решения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.