Педагогический Кванториум откроется в Мининском университете

В декабре в Мининском университете в рамках проекта Министерства просвещения РФ будет открыт один из 10 Педагогических технопарков Кванториум. Он предназначенное для развития новых цифровых навыков трех целевых групп: преподавателей, студентов и школьников и представляет собой образовательное пространство, оснащенное ультрасовременным оборудованием.

Кванториум расположится в автозаводском корпусе вузе - №7, и его важнейшей особенностью станет доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Кванториуме смогут:

- студенты университета (будущие учителя) – овладеть инновационными инструментамии технологиями преподавания учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей с использованием современного оборудования;

- педагогические работники – повысить уровень профессионального мастерства в сфере обучения и воспитания подрастающего поколения в условиях цифровой трансформации образования;

- школьники – «прокачать» уже имеющиеся знания и исследовательские навыки или получить новые в различных предметных областях: физика, химия, биология, робототехника, мехатроника и др.

Среди основных направлений деятельности Кванториума:

- квазипедагогическая деятельность,

- выявление и поддержка педагогически одаренных школьников,

организация практической подготовки студентов в области обучения и воспитания (универсальный бакалавриат),

- разработка диагностических процедур по выявлению трудностей в освоении школьниками учебных предметов,

- профессиональное сопровождение деятельности психолого-педагогических классов.

В Кванториуме будут функционировать три лаборатории: естественно-научная, технологическая и медиалаборатория.

Сначала работа педагогического технопарка будет направлена на студентов и педагогов Мининского университета, а также обучающихся профильных классов психолого-педагогической направленности региона, а в будущем Кванториум станет образовательным ресурсом для всей Нижегородской области.

Виктор Сдобняков, и.о. ректора Мининского университета, рассказал, что педагогический Кванториум - один из флагманских проектов Минпросвещения и сыграет важнейшую роль в качественной трансформации образования в Нижегородской области.

- Мы готовимся формировать новое поколение педагогов - педагогов будущего, - сказал руководитель вуза. - Они будут создавать исследовательское образовательное пространство, обладая междисциплинарными и метапредметными компетенциями При этом Кванториум - ресурс для всех участников образовательного процесса региона: школьников, студентов и педагогов школ, колледжей, организаций дополнительного образования, преподавателей вузов.