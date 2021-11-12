Бабушка Натальи Водяновой умерла в Нижнем Новгороде на 93-м году жизни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В семье знаменитой супермодели Натальи Водяновой случилось горе: на 93-м году жизни умерла ее любимая бабушка. Лариса Гавриловна ушла из жизни 11 ноября, находясь у себя дома в Нижнем Новгороде. Об этом Наталья сообщила в Instagram.

- Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2011 года, у себя дома, в Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками, - написала она.

Наталья вместе со своими детьми прилетела в Нижний Новгород за два дня до трагедии. По словам модели, мама и дядя дали ей понять, что «бабуничка может не дожить до своего дня рождения». Когда Водянова приехала в родной город, бабушка была совсем слаба, но, увидев любимую внучку, немного воспряла духом. День рождения отмечали в узком семейном кругу, как полагается: с праздничным столом, тортом со свечками и добрыми пожеланиями. Трогательное видео поздравлений Наталья выкладывала в своем блоге.

К сожалению, на утро Ларисе Гавриловне стало хуже, и она умерла. Это случилось в присутствии родных, отходную молитву читала сама Наталья.

- Конечно, сложно представить и осознать, как мне будет её не хватать, это огромная утрата для всех нас, но, как сказали дети, сложно представить обстоятельства более благополучные для её последних 24 часов на этой Земле. И пусть она ей будет пухом! – написала знаменитая внучка.

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