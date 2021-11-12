Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили строительство метро и обновление инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Instagram.
- Насыщенная рабочая встреча с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, - отметил Глеб Никитин.
По словам губернатора региона, они обсудили важные инфраструктурные проекты, которые реализуются в регионе. Прежде всего, среди таких тем были строительство метрополитена, обновление инфраструктуры и комплексное развитие Нижегородской агломерации.
- На территории проживает около 2 миллионов человек. Основная задача – повысить транспортную доступность новых точек роста, - написал губернатор Нижегородской области.
Он также добавил, что на встрече также зашел разговор о строительстве развязки, а именно обсудили дублер проспекта Гагарина и новый мост через Оку.
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