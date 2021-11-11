Девять человек обратились к медиками после ДТП с автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
Так, в Володарскую ЦРБ обратилось 9 человек из числа пассажиров. После врачебного осмотра два человека были госпитализированы. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Также в минздраве уточнили, что 7 человек получили незначительные повреждения, их отпустили под амбулаторное лечение.
По предварительной информации, несовершеннолетние в ДТП не пострадали.
Напомним, что из-за непогоды вечером 11 ноября на 27 километре дороги Володарск-Ильино опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами.
В салоне автобуса находилось примерно 15 человек. На попутных машинах пассажиров с травмами отвезли в ближайшие медучреждения.
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