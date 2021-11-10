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Общество10 ноября 2021 20:24

Пятая волна в Нижегородской области может прийтись на новогодние праздники

Власти призывают жителей региона вакцинироваться и соблюдать масочный режим
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Пятая волна коронавируса в Нижегородской области может прийтись на новогодние праздники. Об этом заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на сегодняшнем брифинге.

Давид Валерьевич отметил, что многие другие страны уже ощутили удар пятой волны: это крупные государства такие как США, Великобритания и другие.

– Мир начал разворачиваться на пятую волну. Мы запаздываем, значит надо готовиться. Это будущее может наступить через месяц-полтора, – сказал министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что единственный выход не допустить худшего развития событий и не испортить всем нижегородцам новогоднее настроение – это соблюдение масочного режима и вакцинация от ковида.

Глава нижегородского Роспотребнадзора Наталья Кучеренко добавила:

– Новый год зависит от нас. Давайте сплотимся и сделаем так, чтобы наши дети могли его встретить.

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