Пятая волна в Нижегородской области может прийтись на новогодние праздники

Пятая волна коронавируса в Нижегородской области может прийтись на новогодние праздники. Об этом заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на сегодняшнем брифинге.

Давид Валерьевич отметил, что многие другие страны уже ощутили удар пятой волны: это крупные государства такие как США, Великобритания и другие.

– Мир начал разворачиваться на пятую волну. Мы запаздываем, значит надо готовиться. Это будущее может наступить через месяц-полтора, – сказал министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что единственный выход не допустить худшего развития событий и не испортить всем нижегородцам новогоднее настроение – это соблюдение масочного режима и вакцинация от ковида.

Глава нижегородского Роспотребнадзора Наталья Кучеренко добавила:

– Новый год зависит от нас. Давайте сплотимся и сделаем так, чтобы наши дети могли его встретить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!