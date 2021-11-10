Ни одного случая смерти в результате вакцинации от COVID-19 не зарегистрировано в Нижегородской области

Ни одного фатального случая, возникшего в результате вакцинации от коронавируса, не зарегистрировано в Нижегородской области. Соответствующее заявление сделал замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

П его словам, прививка может вызывать действительно неприятные реакции, такие как повышение температуры тела и признаки ОРВИ, но эти симптомы проходят очень быстро.

- Иногда появляются непроверенные публикации о том, что кто-то где-то что-то уколол себе и на следующий день умер. Я бы очень просил не спешить с такими заявлениями, потому что все что угодно может произойти, и это не значит, что человек умер именно от прививки – он мог попасть в ДТП, понимаете? Мы пытаемся донести до людей реальную картину. Никто не сторонник тут что-то утаивать, -сказал министр.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко добавила, что по любой вакциноуправляемой инфекции ведется мониторинг осложнений после прививок. Если человеку ставят диагноз, то это идет в официальную статистику, а человеку оказывается помощь.