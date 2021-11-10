Нижегородская область вышла на плато по коронавирусу

Нижегородская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. В регионе стабилизируется четвёртая волна COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в ходе сегодняшнего брифинга.

Он также определил три критерия, исходя из которых оценивается ситуация: заболеваемость, госпитализация и смертность. Первые два пункта стабилизировались: по словам Давида Валерьевича, их показатели снизились. А вот по смертности Нижегородская область находится в напряжённом положении, поскольку фиксируется пик по числу летальных исходов.

– Уверен, произойдёт стабилизация и мы будем снижаться, – сказал Мелик-Гусейнов.

В том числе министр оценил результат введённых нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября:

– Нерабочие дни сказались хорошо на стабилизации ситуация, эффект почувствовался быстро – уже на третий день темпы заболеваемости замедлились.

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