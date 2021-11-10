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Происшествия10 ноября 2021 18:44

«Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с фурой в Сормове: водитель иномарки погиб на месте

Водитель легковушки выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем
Мария СОРОКИНА
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ДТП на Кораблестроителей. Фото: https://t.me/nnovinsta

ДТП на Кораблестроителей. Фото: https://t.me/nnovinsta

Водитель «Фольксвагена» совершил столкновение с МАЗом в Сормовском районе Нижнего Новгорода 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла на улице Кораблестроителей в 16:00. Водитель «Сузуки» выезжал с прилегающей территории и создал помеху для другого автомобиля. В попытке уйти от столкновения «Фольксваген вырулил на встречную полосу, где ехала фура. В результате водитель «Фольксвагена» погиб на месте.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, ответственный по ОВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе.