Нижегородские ТЦ просят закрыть в них пункты вакцинации

Владельцы нижегородских торговых центров просят власти закрыть в них пункты вакцинации. Это подтвердил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе сегодняшнего брифинга.

Давид Валерьевич высказал мысль, что закрыть пункты прививания в ТЦ области нельзя. От их работы напрямую зависит процесс получения коллективного иммунитета нижегородцев.

– Это удлинит путь получения иммунитета, осложнит работу поликлиник. Я понимаю причины, по которым владельцы торговых центров просят об этом, но могу сказать, что с нашей стороны мы готовы развернуть ещё больше пунктов вакцинации, – заявил министр. – А те торговые центры, где они уже есть, прошу понять ситуацию и помочь нам в этой непростой работе.

Напомним, QR-коды не нужны для вакцинации в пунктах прививания ТЦ Нижнего Новгорода.

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