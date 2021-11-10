Койки для больных коронавирусом детей начали разворачивать в Нижегородской области

Койки для детей, больных коронавирусом, начали разворачивать в Нижегородской области. Такое заявление сделал замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

По его словам, Нижегородская детская областная больница уже включилась в борьбу с опасным вирусом. Также он добавил, что за рубежом уже начали прививать от COVID-19 детей и подростков. По его словам, это неизбежно и для нижегородцев.

- Мы ждем, когда закончится последний этап клинических исследований. Сейчас, я так понимаю, он уже находится на уровне оформления документов. Федеральный Минздрав должен выпустить соответствующую директиву о том, что конкретной вакциной разрешено прививать новые категории граждан. Как только будет выпущена эта директива, в тот же день мы объявим в Нижегородской области о дополнительных возможностях для вакцинации, - подчеркнул он.

По словам министра, важно не допустить, чтобы дети были беззащитны.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко добавила, что если в предыдущие волны о заболеваемости детей говорить не приходилось, то сейчас заболеваемость среди детского населения имеет место быть.