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Происшествия10 ноября 2021 16:20

25 нижегородцев эвакуировали из-за пожара в киоске с шаурмой

В результате происшествия никто не пострадал
Мария СОРОКИНА
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Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Киоск «Шаурма» вспыхнул в городе Лысково Нижегородской области утром 10 ноября, сообщили в ГУМЧС России по региону.

Сообщение о пожаре, произошедшем на улице Космической, поступило спасателям в 10 часов утра. Огонь охватил павильон из профнастила. Прибывшие пожарные сразу же стали тушить этот павильон и спасать людей из магазина, к которому он примыкает.

- Из магазина «Пятерочка» эвакуировано 25 человек, в том числе 3 детей. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в МЧС.

Уже в 10:07 пожар удалось локализовать, а в 10:35 н был полностью потушен. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пламя тушили 15 пожарных с использованием4 единиц техники.

Предполагается, что строение загорелось из-за нарушения правил при использовании электрооборудования.