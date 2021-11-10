Парк «Утиное озеро» в Дзержинске – «Место в городе, где нет города»

Открытый в октябре 2020 года дзержинский парк «Утиное озеро» всего за один год стал любимым местом для прогулок и отдыха горожан. Парковые аллеи не пустуют в любое время года, а в дни праздников, когда на «Утином озере» проводятся культурно-развлекательные мероприятия, посетителями парка становятся до 10 000 тысяч дзержинцев и гостей города.

«Когда на месте парка был зеленый массив, он служил разве что местом для выгула собак жителей близлежащих домов. Территория, по сути, была заброшена и сильно замусорена. Я помню опасения жителей и экологов, что создание парка нарушит уголок природы среди городской застройки. Однако теперь стало очевидным для всех, что парк, ставший уютным местом отдыха, в полной мере сохранил, а я бы даже сказал, приумножил свою природную составляющую. Парк «Утиное озеро» стал жемчужиной Дзержинска, местом притяжения для всех жителей», - отметил глава города Иван Носков.

Нет ни одного месяца в году, когда бы в парке не проводились какие-либо тематические мероприятия. В этом году сезон традиционно открывали масленичные гуляния в марте, в апреле в парке сажали деревья в рамках всероссийского проекта «Кедры России», 9 мая было отмечено IV Открытым фестивалем военно-патриотической песни «Мы памяти верны». Также май был отмечен танцевальным перфомансом от молодежного объединения «ЧерноречьеStories», а в конце месяца рекордное число посетителей парк собрал в День города. Кстати, именно на площадку «Утиного озера» была перенесена возвращенная городу выставка-ярмарка мастеров «Дзержинский Арбат». В июне парк был задействован в праздновании Дня России, а в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности здесь прошел фестиваль «Ромашковая поляна». Именно парк «Утиное озеро» был выбран в качестве площадки для июльской неформальной встречи главы города с молодежными лидерами и активистами. В августе здесь отмечали День физкультурника мастер-классом по скандинавской ходьбе, а сотрудники ОГИБДД Дзержинска провели детский конкурс рисунков на асфальте «Лето – это маленькая жизнь». В сентябре «Утиное озеро» стало площадкой сразу двух фестивалей – традиционного городского художественно-экологического «ЭкоДзерФест» и фестиваля настольных игр «Печенька».

«В осенние каникулы мы с внучкой часто гуляем в парке «Утиное озеро». Тут и качели, и тренажеры, и уточек покормить можно. Но в этом году в парке стало еще интереснее: белочки-красавицы развлекают и детей, и взрослых. Мы долго наблюдали, как белки резвились, играли... И, что удивительно, не боялись людей! Мы с внучкой вместе с отдыхающими завороженно смотрели на это чудо. Как замечательно, что теперь есть такой уголок живой природы у нас в городе. Хочется выразить благодарность администрации и лично главе нашего города Носкову Ивану Николаевичу за прекрасный подарок», - рассказала жительница города Елена Балашова.

В парке «Утиное озеро» в полной мере реализована концепция доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Визитной карточкой парка, давшей ему название, является природный водоем, в котором живут дикие утки. Однако с момента начала благоустройства парка в нем появились и другие индивидуальные особенности. Природную, экологическую составляющую парка подчеркивают его новые обитатели – алтайские белки. А необычными элементами благоустройства стали фигурные флигели в виде уточек, подаренные парку одним из жителей города.

Чтобы лесистый участок в черте города стал парком «Утиное озеро», на его 18 гектарах в 2019-2020 годах были выполнены следующие работы: создана входная группа, разбита дорожно-тропиночная сеть, установлено ограждение, проведены наружное освещение и видеонаблюдение, а также дополнительное озеленение. На территории парка появились малые архитектурные формы, беседки, детские и спортивные площадки, сцена, общественный туалет и площадка для выгула собак.

Напомним, благоустройство парка «Утиное озеро» было выполнено в 2019-2020 годах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общественная территория была включена в программу по предложению жителей города по итогам рейтингового голосования. Общая сумма благоустройства парка «Утиное озеро» составила более 181 млн рублей.