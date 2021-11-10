В Нижнем Новгороде почтили память Героя Советского Союза Дмитрия Аристархова

10 ноября 2021 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев принял участие в памятном мероприятии на кладбище «Марьина роща», посвященном 98-летию со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Аврамовича Аристархова.

Память участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Нижнего Новгорода почтили глава администрации Советского района Сергей Колотов, дочь Дмитрия Аристархова Оксана Бузо, внучка Анна Кифоренко, благочинный Нагорного округа города Нижнего Новгорода иерей Иоанн Сорокин, а также юнармейцы из школы № 173, носящей имя Героя Советского Союза Д.А. Аристархова.

Участники памятного мероприятия отметили мужество и героизм Дмитрия Аристархова, проявленные в ходе войны, а также его вклад в патриотическое воспитание молодежи и активное участие в общественной жизни Советского района и всего Нижнего Новгорода.

«Человек с большой буквы, соль русской земли! Дмитрий Аврамович отдал Родине всю свою жизнь и здоровье, а потом и свой огромный опыт, для того чтобы наши дети не забывали тяготы военного времени. Он прикладывал все силы, чтобы память о Великой Отечественной войне не была утрачена, – подчеркнул Николай Сатаев. – И сегодня мы видим, что дело его продолжается. Мы знаем многих ребят-нижегородцев, кто ушел на войну и совершил подвиги, заслужив звание Героя России».

Зампредседателя городской Думы также выразил слова благодарности Дмитрию Аристархову за его искренний жизненный путь и тот опыт, который он передал молодежи.

В заключении мероприятия присутствующие почтили память Героя Советского Союза минутой молчания и возложили цветы на его могилу.

Напомним, ранее Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде под председательством Олега Лавричева поддержал предложение присвоить имя Героя Советского Союза Дмитрия Аристархова строящейся улице в ЖК «Зенит-2» в Советском районе.