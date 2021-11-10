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Общество10 ноября 2021 12:17

Нижегородский Минздрав опроверг привлечение родственников к уходу за пациентами "красных зон"

Давид Мелик-Гусейнов высказался на этот счёт в своём Instagram
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородское министерство здравоохранения опровергло слухи о привлечении родственников к уходу за пациентами коронавирусных "красных зон". На этот счёт замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов высказался в своём Instagram.

– Министерство здравоохранения Нижегородской области и медицинские организации не привлекают родственников ухаживать за своими родными в ковидных госпиталях, – заявил Давид Валерьевич. – Но от помощи волонтёров не откажемся.

Он также подчеркнул, что сопровождающие или родственники обязаны быть вакцинированы или иметь подтверждение переболевшего, чтобы пройти к своим родным в "красную зону". Посещение могут позволить только в особых случаях, для чего потребуется согласование с главным врачом медицинского учреждения.

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